Главная Новости ЖКХ В Харькове отремонтировали более трех тысяч подъездов (ХГС)
26.11.2020  12:51   

В Харькове отремонтировали более трех тысяч подъездов (ХГС)

Более 3 тыс. подъездов было отремонтировано в Харькове в 2020 году.


// city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель начальника отдела технического надзора КП «Инженерные сети» Роман Баляница, до конца года рабочим осталось привести в порядок еще 150 объектов.

В частности, сейчас работы выполняются в подъезде №1 дома на пр. Московском, 318 в Индустриальном районе. С такой просьбой к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обратились местные жители в социальной сети «Facebook».

Роман Баляница отметил, что ремонтные работы в подъезде планируется завершить в течение недели.

«Специалисты КП «Инженерные сети» снимают старую побелку, краску, штукатурят стены, потом их грунтуют, покрывают специальным раствором и красят. Сейчас работы уже на финальной стадии, красятся лестничные марши и перила», - рассказал Роман Баляница.

Также в подъезде были установлены новые светильники и отремонтированы и застеклены окна.

По словам заместителя начальника отдела технадзора, с просьбой о ремонте подъезда жители могут обратиться к Харьковскому городскому голове на его личном приеме, позвонив в информационно-диспетчерскую службу «15-62» или написав в социальных сетях. Заявки рассматриваются в течение двух-трех дней.

«Эти все линии работают. Городская власть реагируют на обращения граждан по любому виду работ. Это касается не только ремонта подъездов, но и ремонта кровель, остекления, закрытия контуров и т.д.», - отметил Роман Баляница.

Источник:   ХГС
 Тэги:  подъезд, ремонт, харьков
 
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