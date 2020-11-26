Где в Харькове не будет воды 26 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
въезд Беспаловский (ч/с), ул. Астрономическая, 35З (стояк), ул. Свободы (Иванова), 12/16 до 20:00 26 ноября.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №2), 18-а, пр. Тракторостроителей, 130-в (п. №3, стояк) до 17:00 26 ноября;
пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №2, стояк) до 20:00 26 ноября.
Новобаварский район:
ул. Новохатская (Красных Старшин) (ч/с), ул. Конторская (Краснооктябрьская) (ч/с) до 20:00 26 ноября.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 9, ул. Танкопия, 12, пр. Гагарина, 49-а (п. №1) до 20:00 26 ноября.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.
Шевченковский район:
ул. Минская (ч/с), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 26 ноября.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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