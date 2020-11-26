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26.11.2020  08:58   

Где в Харькове не будет воды 26 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
въезд Беспаловский (ч/с), ул. Астрономическая, 35З (стояк), ул. Свободы (Иванова), 12/16 до 20:00 26 ноября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №2), 18-а, пр. Тракторостроителей, 130-в (п. №3, стояк) до 17:00 26 ноября;
пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №2, стояк) до 20:00 26 ноября.

Новобаварский район:
ул. Новохатская (Красных Старшин) (ч/с), ул. Конторская (Краснооктябрьская) (ч/с) до 20:00 26 ноября.

Слободской район:
въезд Фесенковский, 9, ул. Танкопия, 12, пр. Гагарина, 49-а (п. №1) до 20:00 26 ноября.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.

Шевченковский район:
ул. Минская (ч/с), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 26 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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