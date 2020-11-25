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25.11.2020  11:45   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 24 ноября было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Дарьяльская, 58, ул. Михаила Водяного (Шербакова), 57, ул. Метростроителей, 41, ул. Можайская, 12, ул. Маршала Батицкого, 35, ул. Познанская, 8-б, пер. Корсиковский, 61, ул. Ошепкова, 9, пер. Снегиревский, 5-7, ул. Яснополянская (Островского), 37, ул. Тимирязева, 42, ул. Саратовская, 22, ул. Валдайская, 15/25, ул. Полевая, 6, пос. Песочин (в/д Набережный, 11), пр. Победы, 76, ул. Рогатинская Левада, 4, ул. Ахсарова, 1-а, ул. Клочковская, 25.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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