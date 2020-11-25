25.11.2020 08:41

Где в Харькове не будет воды 25 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Зубарева, 28 (п. №2), 45 (п. №2, стояк) до 17:00 25 ноября.



Киевский район:

ул. Гаршина, 3 (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 25 ноября.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 до 20:00 25 ноября.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 8/1 (п. №2, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №2, стояк) до 20:00 25 ноября.



Новобаварский район:

пер. Лизы Чайкиной, 1 (стояк), ул. Григоровская (ч/с), ул. Семинарская (Володарского) (ч/с) до 20:00 25 ноября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 12 (п. №7) до 17:00 25 ноября.; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 18 (п. №1, стояк), пр. Московский, 96 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №13, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25 ноября.



Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (стояк) до 20:00 25 ноября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 20-а (п. №6), пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), ул. Минская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31, ул. Ахсарова, 1, 1-а,в, пр. Победы, 48, 48-а до 20:00 25 ноября.