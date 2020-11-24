Главная Новости ЖКХ Коммунальщики устраняют аварию на водоводе на пересечении улиц Софиевской и Лопанской (Харьковводоканал)
24.11.2020  12:03   

Коммунальщики устраняют аварию на водоводе на пересечении улиц Софиевской и Лопанской (Харьковводоканал)

На участке водовода произошло повторное повреждение трубопровода холодного водоснабжения диаметром 250 мм.


//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«На этом участке была выполнена замена аварийного участка трубопровода с последующим благоустройством. В настоящее время произошло повторное повреждение водовода и бригады предприятия оперативно приступили к устранению аварийной ситуации. Ремонтные работы ведутся с применением водопонижающих механизмов. Причина повреждения водопровода будет выявлена после устранения аварийной ситуации. О сроках возобновления водоснабжения будет сообщено дополнительно»,- отметил Владлен Волков.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 24.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 24 ноября. Список адресов (Харьковводоканал) 23.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 