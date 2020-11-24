24.11.2020 12:03

Коммунальщики устраняют аварию на водоводе на пересечении улиц Софиевской и Лопанской (Харьковводоканал)

На участке водовода произошло повторное повреждение трубопровода холодного водоснабжения диаметром 250 мм.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«На этом участке была выполнена замена аварийного участка трубопровода с последующим благоустройством. В настоящее время произошло повторное повреждение водовода и бригады предприятия оперативно приступили к устранению аварийной ситуации. Ремонтные работы ведутся с применением водопонижающих механизмов. Причина повреждения водопровода будет выявлена после устранения аварийной ситуации. О сроках возобновления водоснабжения будет сообщено дополнительно»,- отметил Владлен Волков.