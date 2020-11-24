Коммунальщики устраняют аварию на водоводе на пересечении улиц Софиевской и Лопанской (Харьковводоканал)

На участке водовода произошло повторное повреждение трубопровода холодного водоснабжения диаметром 250 мм.
Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.
«На этом участке была выполнена замена аварийного участка трубопровода с последующим благоустройством. В настоящее время произошло повторное повреждение водовода и бригады предприятия оперативно приступили к устранению аварийной ситуации. Ремонтные работы ведутся с применением водопонижающих механизмов. Причина повреждения водопровода будет выявлена после устранения аварийной ситуации. О сроках возобновления водоснабжения будет сообщено дополнительно»,- отметил Владлен Волков.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.
Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
влажность:
давление:
ветер: