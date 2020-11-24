24.11.2020 08:43

Где в Харькове не будет воды 24 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-б (п. №2, стояк) до 20:00 25 ноября;

ул. Рудика, 3 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 24 ноября.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк) до 20:00 24 ноября.



Новобаварский район:

пер. Лизы Чайкиной, 1 (стояк) до 17:00 24 ноября.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 18 (п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября;

пр. Героев Сталинграда, 150 (стояк) до 20:00 25 ноября.



Холодногорский район:

ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 24 ноября.



Шевченковский район:

ул. Минская (ч/с), ул. Есенина, 7 (п. №3, спаренный стояк), ул. Бакулина , 3-а (п. №2,3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 20-а (п. №6), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 24 ноября;

ул. Тобольская, 35 (п. №2) до 20:00 25 ноября.