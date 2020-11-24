Где в Харькове не будет воды 24 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-б (п. №2, стояк) до 20:00 25 ноября;
ул. Рудика, 3 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 24 ноября.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк) до 20:00 24 ноября.
Новобаварский район:
пер. Лизы Чайкиной, 1 (стояк) до 17:00 24 ноября.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 18 (п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября;
пр. Героев Сталинграда, 150 (стояк) до 20:00 25 ноября.
Холодногорский район:
ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 24 ноября.
Шевченковский район:
ул. Минская (ч/с), ул. Есенина, 7 (п. №3, спаренный стояк), ул. Бакулина , 3-а (п. №2,3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 20-а (п. №6), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 24 ноября;
ул. Тобольская, 35 (п. №2) до 20:00 25 ноября.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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