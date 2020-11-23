Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 22 ноября было устранено 21 повреждение на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Библика (2-й Пятилетки), 46, ул. Грицевца, 35, пр. Жуковского, 11, ул. Прорезная, 7, ул. Пушкинская, 86, пр. Московский, 133-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-41, ул. Пестеля, 7, ул. Краснодарская, 171, ул. Амосова, 5-а, ул. Екатерининская (Примакова), 46, ул. Конотопская, 78, ул. Лысенко, 50, ул. Кузнечная, 14, ул. Железноводская/ул. Сельскохозяйственная, ул. Державинская, 2-б, пер. Кипренский, 9, ул. Сергея Борзенко, 2, пр. Победы, 67, ул. Отакара Яроша, 55, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 34-г.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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