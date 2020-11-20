Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)
20.11.2020  09:04   

Где в Харькове не будет воды 20 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20 ноября.

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 277 (п. №2, стояк), ул. Рудика, 5 (п. №2) до 20:00 20 ноября.

Московский район:
ул. Родниковая, 15 (п. №3) до 17:00 20 ноября;
ул. Валентиновская (Блюхера), 64 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк) до 20:00 21 ноября.

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13, 15, 17 до 20:00 20 ноября.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября;
ул. Большая Гончаровская (ч/с), ул. Большая Гончаровская, 3, 7, 11, ул. Маршала Конева, 6, 8, 12, 14 (эт. №2,3) до 20:00 20 ноября.

Основянский район:
пер. Короленко, 2/13 (п. №8) до 20:00 21 ноября.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 59, ул. Минская (ч/с), пр. Науки (Ленина), 29, 29-а, 31-а,б,в, 35, 37, ул. Тобольская (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Клочковская, 226, 226-б, 237, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Джанкойская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Малоджанкойская (ч/с), ул. Клочковская, 234, 236, 236-а, 238, 238-а, 240, 242, ул. 23 Августа, 67-а до 20:00 21 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 19.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 19.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 