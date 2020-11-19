19.11.2020 11:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 18 ноября было устранено 20 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. 12 Апреля, 5, ул. Тахиаташская, 8, ул. Франковская, 14, пр. Тракторостроителей, 63, ул. Валентиновская (Блюхера), 46, ул. Гвардейцев Широнинцев, 50, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51, пр. Петра Григоренко, 17, ул. Ферганская, 31-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 49, ул. Карташовская (Краснодонская), 10, ул. Грозненская, 50, въезд 2-й Полевой, 10, пер. Желябова, 18, ул. Гвардейцев Широнинцев, 51, ул. Кутузовская, 16, ул. Шатиловская (Ленина), 41, ул. Победоносная, 44, ул. Космическая, 10, пр. Науки (Ленина), 67.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.