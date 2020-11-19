Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 18 ноября было устранено 20 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. 12 Апреля, 5, ул. Тахиаташская, 8, ул. Франковская, 14, пр. Тракторостроителей, 63, ул. Валентиновская (Блюхера), 46, ул. Гвардейцев Широнинцев, 50, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51, пр. Петра Григоренко, 17, ул. Ферганская, 31-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 49, ул. Карташовская (Краснодонская), 10, ул. Грозненская, 50, въезд 2-й Полевой, 10, пер. Желябова, 18, ул. Гвардейцев Широнинцев, 51, ул. Кутузовская, 16, ул. Шатиловская (Ленина), 41, ул. Победоносная, 44, ул. Космическая, 10, пр. Науки (Ленина), 67.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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