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19.11.2020  08:42   

Где в Харькове не будет воды 19 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19 ноября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №1,4), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №3, стояк) до 17:00 19 ноября;
ул. Муравьева (ч/с), ул. Сергеевская, 8, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №7, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.

Новобаварский район:
ул. Гагарина (Песочин), 5, 7, пер. Баварский, 9, б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19 ноября.

Основянский район:
ул. Руставели, 16/18 до 20:00 19 ноября.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 59, ул. Шатиловская (Ленина), 29, 41, ул. Ахсарова, 13, ул. 23 Августа, 51 (стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк) до 20:00 19 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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