Где в Харькове не будет воды 19 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19 ноября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №1,4), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №3, стояк) до 17:00 19 ноября;
ул. Муравьева (ч/с), ул. Сергеевская, 8, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №7, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.
Новобаварский район:
ул. Гагарина (Песочин), 5, 7, пер. Баварский, 9, б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19 ноября.
Основянский район:
ул. Руставели, 16/18 до 20:00 19 ноября.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 59, ул. Шатиловская (Ленина), 29, 41, ул. Ахсарова, 13, ул. 23 Августа, 51 (стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк) до 20:00 19 ноября.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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