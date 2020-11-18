18.11.2020 15:10

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 17 ноября было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Турбогенераторная, 23, пр. Жуковского, 11, ул. Дарвина, 17, пр. Московский, 197, ул. Танкопия, 3/2, ул. Ощепкова, 9, б-р Профсоюзный, 66, пер. Шаповаловский, 8, проезд Новопригородный, 1-3, пр. Гагарина, 176 (кор. №10), ул. Каштановая, 35-а, ул. Клочковская, 197, пер. Якубовский, 27-а, ул. Архитекторов, 22, ул. Клочковская, 228, ул. Архитекторов, 24, ул. Малоджанкойская, 10-а, ул. Клочковская, 197-а, ул. Новгородская, 22.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.