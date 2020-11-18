Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 17 ноября было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Турбогенераторная, 23, пр. Жуковского, 11, ул. Дарвина, 17, пр. Московский, 197, ул. Танкопия, 3/2, ул. Ощепкова, 9, б-р Профсоюзный, 66, пер. Шаповаловский, 8, проезд Новопригородный, 1-3, пр. Гагарина, 176 (кор. №10), ул. Каштановая, 35-а, ул. Клочковская, 197, пер. Якубовский, 27-а, ул. Архитекторов, 22, ул. Клочковская, 228, ул. Архитекторов, 24, ул. Малоджанкойская, 10-а, ул. Клочковская, 197-а, ул. Новгородская, 22.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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