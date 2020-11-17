17.11.2020 18:19

ВИДЕО: Новые платежки за транспортировку газа - насколько вырастут цены

Новые платежки за газ! Выросла стоимость голубого топлива. Изменится в зависимости от потребленного газа и цена транспортировки.



Харьковские известия

Ежемесячная плата за газ выросла! Изменится с января и цена за транспортировку газа, отмечают эксперты. В чем суть? Сейчас люди получают две платежки за газ - одну за потребление, другую - за транспортировку. В течение года в платежке за доставку указывалась одна сумма и она была фиксированной. А вот в квитанции за ноябрь появится еще одна цифра - объем потребленного газа в год: с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020. Именно эта сумма будет влиять на стоимость платежки в следующем году, объясняют в газовой компании.

Стоимость услуг доставки газа определяется индивидуально для каждого клиента и зависит от объемов потребления. Рассчитывается будущая плата за транспортировку следующим образом: сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф за транспортировку. Результат делится на 12 равных платежей, уплачиваемых ежемесячно в течение года.

Специалисты также объясняют из чего состоит тариф на транспортировку газа. То есть за что украинцы платят. Бесперебойная доставка газа потребителям, безаварийная работа газовых сетей, плановые ремонтные работы на газопроводах, установку счетчиков, заработная плата работников, производственная деятельность - расходы на все это закладываются в цену. Газовики отмечают, до конца 2020 украинцы будут платить тариф за транспортировку, установленный за период с октября 2018 по сентябрь 2019. Поскольку получать две квитанции граждане начали только с января 2020-го. Соответственно, новые расценки станут известны в начале 2021 года. Кроме того, украинском придется платить больше уже в этом месяце, из-за увеличения мировых цен на голубое топливо. И эксперты прогнозируют, что цена на газ продолжит расти как минимум до конца февраля.