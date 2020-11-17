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17.11.2020  11:42   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 16 ноября было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Электровозная, 9, ул. Арктическая, 3-а, пр. Тракторостроителей, 110, ул. Евгеньевская (Воровского), 27, ул. Героев Труда, 17, ул. Амосова, 5, Салтовское шоссе, 242, ул. Безымянная/ул. Фельдшерская, ул. Боровая, 124, ул. Лютовская, 34, ул. Диканевская, 41-б, ул. Амосова, 7, ул. Томская, 82, ул. Мухачева (Войкова), 18, пр. Победы, 72-б, пр. Людвига Свободы, 39-39-а, ул. Минская, 57-60, ул. 23 Августа, 55.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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