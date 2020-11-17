Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 17 ноября День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 ноября (РЕДПОСТ) Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.