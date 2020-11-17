17.11.2020 08:42

Где в Харькове не будет воды 17 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



//Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17 ноября.



Киевский район:

ул. Астрономическая, 7 (п. №2) до 17:00 17 ноября;

ул. Дарвина, 17, ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк) до 20:00 17 ноября.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72(п. №7) до 17:00 17 ноября;

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №7, стояк) до 20:00 17 ноября.



Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 258 (п. №6, стояк) до 20:00 17 ноября.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 до 20:00 17 ноября.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 43 до 20:00 17 ноября.



Холодногорский район:

ул. Желябова (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2) до 20:00 17 ноября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 61 (стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1) до 17:00 17 ноября;

ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. 23 Августа, 11-а, ул. Клочковская, 230, 232, 234, 236, 236-а, 238-а, пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк) до 20:00 17 ноября.