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17.11.2020  08:42   

Где в Харькове не будет воды 17 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17 ноября.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 7 (п. №2) до 17:00 17 ноября;
ул. Дарвина, 17, ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк) до 20:00 17 ноября.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72(п. №7) до 17:00 17 ноября;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №7, стояк) до 20:00 17 ноября.

Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 258 (п. №6, стояк) до 20:00 17 ноября.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 до 20:00 17 ноября.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 43 до 20:00 17 ноября.

Холодногорский район:
ул. Желябова (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2) до 20:00 17 ноября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 61 (стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1) до 17:00 17 ноября;
ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. 23 Августа, 11-а, ул. Клочковская, 230, 232, 234, 236, 236-а, 238-а, пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк) до 20:00 17 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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