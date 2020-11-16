Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 15 ноября было устранено 20 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 48, ул. Пушкинская, 46, пер. Помяловского, 8, ул. Рудика, 5-7, пр. Тракторостроителей, 107-б, ул. Героев Труда, 33-31, пр. Московский, 197, ул. Амосова, 23, ул. Васнецова/ул. Кошевого, ул. Баркалова (Тельмана), 8, ул. Шульженко, 48, ул. Власенко, 7, ул. Плехановская/пер. Никитинский, ул. Рыбасовская, 24/8, ул. Державинская, 4-а, Окружная дорога (Сумская трасса), пр. Победы, 60-а, спуск Бурсацкий, 2-4, ул. Фронтовая, 3, ул. Клочковская/ул. Кузнецкая.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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