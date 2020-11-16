Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)
16.11.2020  08:32   

Где в Харькове не будет воды 16 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 16 ноября.

Киевский район:
ул. Чернышевская, 88 (п. №2) до 20:00 16 ноября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 30-б (п. №7, стояк) до 20:00 16 ноября.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 20:00 17 ноября.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28(п. №1) до 20:00 16 ноября.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Энергетическая, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 16 ноября.

Холодногорский район:
ул. Желябова (ч/с), ул. Нарвская, 14, ул. Золочевская, 15 (п. №1), ул. Холодногорская, 16 (п. №4, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №2, стояк) до 20:00 16 ноября.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 16 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 14.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов (Харьковводоканал) 13.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 