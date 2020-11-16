Где в Харькове не будет воды 16 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 16 ноября.
Киевский район:
ул. Чернышевская, 88 (п. №2) до 20:00 16 ноября.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 30-б (п. №7, стояк) до 20:00 16 ноября.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 20:00 17 ноября.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28(п. №1) до 20:00 16 ноября.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Энергетическая, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 16 ноября.
Холодногорский район:
ул. Желябова (ч/с), ул. Нарвская, 14, ул. Золочевская, 15 (п. №1), ул. Холодногорская, 16 (п. №4, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №2, стояк) до 20:00 16 ноября.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 16 ноября.
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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