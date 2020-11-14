Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 14 ноября;
ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.
Киевский район:
пер. Помяловского (ч/с), ул. Сумская, 6 до 20:00 14 ноября.
Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 242 (п. №3) до 20:00 14 ноября.
Холодногорский район:
ул. Ярославская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 14 ноября.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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