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14.11.2020  09:45   

Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 14 ноября;
ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.

Киевский район:
пер. Помяловского (ч/с), ул. Сумская, 6 до 20:00 14 ноября.

Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 242 (п. №3) до 20:00 14 ноября.

Холодногорский район:
ул. Ярославская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 14 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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