14.11.2020 09:45

Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 14 ноября;

ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.



Киевский район:

пер. Помяловского (ч/с), ул. Сумская, 6 до 20:00 14 ноября.



Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 242 (п. №3) до 20:00 14 ноября.



Холодногорский район:

ул. Ярославская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 14 ноября.