Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 12 ноября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мироносицкая/ул. Гиршмана, ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-б, пер. Донской, 8, ул. Марка Вовчка, 18/55, ул. Солнечная, 1, ул. Крылова, 134, ул. Пятисотницкая, 1, ул. Крылова, 134, ул. Пятисотницкая, 1 (ул. Баркалова), ул. Маковского/ул. Жуковского, ул. Баварская, 9/2, ул. Биологическая/ул. Староверещаковская, ул. Грековская, 106, ул. Залютинская, 11, пр. Независимости (Правды), 7 (ул. Ромена Роллана), ул. Клочковская, 304.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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