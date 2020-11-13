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13.11.2020  13:11   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 12 ноября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мироносицкая/ул. Гиршмана, ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-б, пер. Донской, 8, ул. Марка Вовчка, 18/55, ул. Солнечная, 1, ул. Крылова, 134, ул. Пятисотницкая, 1, ул. Крылова, 134, ул. Пятисотницкая, 1 (ул. Баркалова), ул. Маковского/ул. Жуковского, ул. Баварская, 9/2, ул. Биологическая/ул. Староверещаковская, ул. Грековская, 106, ул. Залютинская, 11, пр. Независимости (Правды), 7 (ул. Ромена Роллана), ул. Клочковская, 304.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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