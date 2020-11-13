13.11.2020 11:29

ВИДЕО, ФОТО: Водоканал меняет ржавые стальные трубы на современные полиэтиленовые (Харьковводоканал)

С начала текущего года бригады КП «Харьковводоканал» заменили более шести км внутридомовых сетей холодного водоснабжения в Московском районе.



//vodokanal.kharkov.ua

В настоящее время бригада предприятия завершает замену внутридомовых систем холодного водоснабжения в жилом доме по улице Зубенко, 17, сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

«В подвале дома по данному адресу проводим ревизию с последующей заменой аварийных внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Заменили старый металлический трубопровод на прочный полиэтиленовый. Провели все профилактические работы, установили современную запорную арматуру. Одновременно подготовили систему водоснабжения к дальнейшей плановой установке домовых приборов учета холодной воды. Теперь дом полностью готов к эксплуатации в зимний период», - отметил Валерий Харлан.

По его словам, бригадами КП «Харьковводоканал» ремонтные работы на внутридомовых системах водоснабжения и водоотведения ведутся круглый год, что позволяет поддерживать внутридомовые сети в надлежащем состоянии и минимизировать аварийные ситуации.

Напомним, всего с начала года в Харькове заменили 26 км внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения.