Где в Харькове не будет воды 13 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 13 ноября.
Киевский район:
пр. Жуковского, 5 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 13 ноября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 33-д (стояк) до 20:00 13 ноября.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 13 ноября.
Слободской район:
проезд Садовый, 12-а, пер. Сычевский (ч/с), пер. Полевой (ч/с), пер. Золотой (ч/с), ул. Переездная (ч/с), въезд 2-й Золотой (ч/с), ул. Морозова, 1 (п. №8, стояк) до 20:00 13 ноября.
Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №11, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 17:00 13 ноября.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 3, 5, 7, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк) до 20:00 13 ноября.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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