Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 11 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пер. Станковый, 22-а, пос. Затишье (пр-д Затишнянский, 13), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65-г, проезд Стадионный, 14, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, пр. Любови Малой (Постышева), 30, пер. Шаповаловский , 8, ул. Шульженко, 32, ул. Достоевского, 22-б, ул. Полевая, 2, ул. Маршала Малиновского, 7, пр. Людвига Свободы, 41, ул. Целиноградская, 30-36.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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