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12.11.2020  11:44   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 11 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пер. Станковый, 22-а, пос. Затишье (пр-д Затишнянский, 13), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65-г, проезд Стадионный, 14, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, пр. Любови Малой (Постышева), 30, пер. Шаповаловский , 8, ул. Шульженко, 32, ул. Достоевского, 22-б, ул. Полевая, 2, ул. Маршала Малиновского, 7, пр. Людвига Свободы, 41, ул. Целиноградская, 30-36.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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