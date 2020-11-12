12.11.2020 11:18

На Алексеевке модернизировали насосную станцию и включают отопление (Горсовет)

Работы по модернизации насосной станции «Алексеевская», которая проводилась благодаря сотрудничеству с Мировым банком, были завершены 8 ноября, и в воскресенье вечером в жилые дома на Алексеевке начали подавать тепло.



// city.kharkov.ua

Как отметили в КП «Харьковские тепловые сети», в случае отсутствия проблем со стороны потребителя, окончательно завершить подключение планируется в течение нескольких дней.

«Запуск тепла производится в максимально возможном темпе, при одновременном развоздушивании систем отопления и установке режимов в домах. Вместе с этим, режимы в тепловых сетях все еще не устоялись, и они продолжают выходить на расчетные параметры», - объяснили на предприятии.



Как сообщили в КП «ХТС», в рамках работ на насосной станции были заменены насосные агрегаты, распределительное устройство, установлено частотное регулирование и т.д. Все эти работы позволили провести комплексную модернизацию объекта.



Отметим также, что перед началом отопительного сезона 2020-2021 гг. аналогичные работы были проведены на насосных станциях «Бутовская» и «Глубокий яр». Работы на этих трех, а также еще на пяти аналогичных объектах выполняются благодаря участию коммунального предприятия в проекте «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», который финансируется Международным банком реконструкции и развития. На оставшихся пяти объектах работы еще ведутся и будут завершены после отопительного сезона.



Как сообщили на предприятии, КП «Харьковские тепловые сети» - участник проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», реализация которого стала возможна благодаря финансированию Международного банка реконструкции и развития, входящего в состав Всемирного банка. По состоянию на конец 2020 года, КП «ХТС» было заключено 33 контракта на общую сумму 89,6 млн долл., 14 контрактов уже успешно реализованы.



В рамках проекта предприятие закупило 82,5 км предварительно изолированных стальных и пластиковых труб, благодаря чему с 2018 года в городе проводится масштабная реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, что позволило существенно снизить потери при транспортировке тепла и повысить качество услуг для харьковчан. В 772 тепловых пунктах жилых домов установили тепловые счетчики с автоматизированными системами управления, благодаря чему удалось добиться большего комфорта для потребителей и более рационального использования теплоносителя.



Сейчас предприятие завершает контракт по строительству электрической когенерационной станции на котельной по ул. Артема Веделя, 4 мощностью 4 МВт. А на котельной по ул. Академика Проскуры, 1 начато строительство когенерационной станции электрической мощностью 1 МВт. Это позволит предприятию обеспечить себя электроэнергией собственной выработки, что уменьшит зависимость от внешних факторов и повысит стабильность и качество предоставляемой услуги.



Продолжаются работы по техническому переоснащению 4 котельных, а также ведутся подготовительные работы, связанные с реконструкцией еще 10 котельных мощностью более 5 МВт каждая. На котельных по ул. Большой Панасовской, 29 и ул. Новобаварской, 99 работы планируется начать уже в декабре. После проведения модернизации запланирован вывод из эксплуатации 16 устаревших котельных.



Кроме этого, в рамках проекта будут реконструированы турбоагрегат мощностью 20 МВт на ТЭЦ-3, также будет проведена реконструкция 25 магистральных тепловых камер.



Подходит к завершению внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.



В финале на предприятии будет установлена автоматическая система управления технологическими процессами – SCADA, которая объединит ряд компонентов производства и транспортировки тепла в одну экосистему. Это позволит отслеживать все технологические процессы в режиме реального времени, а в случае непредвиденных ситуаций время реагирования на них сокращается до минут.