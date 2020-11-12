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12.11.2020  10:34   

ВІДЕО: Цьогоріч з міського бюджету на житлові програми витратили 100 млн грн (Харьковские известия)

Цьогоріч з міського бюджету на житлові програми виділили 100 мільйонів гривень. На 2021 рік запланували таку ж суму. Хто цьогоріч став учасником програм?


// volynpost.com

Тридцять догорів цьогоріч уклали учасники бойових дій, АТО та ООС з містом на придбання житла. В іншому напрямку, а саме кредитуванні працівників бюджених установ, включаючи професорсько-викладацький склад, ще 18 договорів. Шістнадцять угод було доступного житла, дванадцять - вимушені переселенці. Ще чотири квартири - це кредитування працівників підприємств та сорок три - молодіжне кредитування. Всього сто двадцять сім родин стали власниками житла у рамках міських програм, повідомили у профільному Департаменті. 

Михайло Фатєєв, заступник Харківського міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна:
На все жилищные программы было выделено 100 миллионов гривен. Бюджетный запрос, который направлен в Департамент бюджета он в пределах этой суммы. Там может быть распределение между различными направлениями по количеству очередников, но общая сумма остается неизменной.
 
Взагалі, відзначив Михайло Фатєєв, Харків є лідером в Україні з реалізації житлових програм. Це визнано профільними міністерствами. Аби взяти участь у них - потрібно стояти на квартирному обліку. 
 
Михайло Фатєєв, заступник Харківського міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна:
Город Харьков. Ну, практически половина финансирования в целом по Украине, приходится как раз на Харьков. То, что Харьков безусловный лидер по этим направлениям, и в городе Харькове реализуется целый ряд направлений, которых в принципе не существует ни в одном населенном пункте Украины. Что касается очереди, то формируется реестр. На сегодняшний день по молодежному жилищному кредитованию срок ожидания находится где-то в пределах двух лет. По другим программам - чуть меньше.
 
Також місто тепер компенсує відсотки по кредиту, який бере людина у комерційному банку для придбання житла.
 

Тэги:  доступное жилье, компенсация, горсовет, харьков
 
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