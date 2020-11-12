ВІДЕО: Цьогоріч з міського бюджету на житлові програми витратили 100 млн грн (Харьковские известия)

Цьогоріч з міського бюджету на житлові програми виділили 100 мільйонів гривень. На 2021 рік запланували таку ж суму. Хто цьогоріч став учасником програм?
Тридцять догорів цьогоріч уклали учасники бойових дій, АТО та ООС з містом на придбання житла. В іншому напрямку, а саме кредитуванні працівників бюджених установ, включаючи професорсько-викладацький склад, ще 18 договорів. Шістнадцять угод було доступного житла, дванадцять - вимушені переселенці. Ще чотири квартири - це кредитування працівників підприємств та сорок три - молодіжне кредитування. Всього сто двадцять сім родин стали власниками житла у рамках міських програм, повідомили у профільному Департаменті.
Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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