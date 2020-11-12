12.11.2020 09:07

Где в Харькове не будет воды 12 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Роганская, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 12 ноября;

ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 13 ноября.



Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк), ул. Сумская, 2, 4, 5, 6 до 20:00 12 ноября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 до 21:00 11 ноября.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 12 ноября.



Новобаварский район:

пер. Рабкоровский (ч/с) до 20:00 12 ноября.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 20:00 12 ноября.



Основянский район:

Мерефянское шоссе, 17-г до 20:00 12 ноября.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (стояк), ул. Ахсарова, 3, 5, 7 до 20:00 12 ноября.