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12.11.2020  09:07   

Где в Харькове не будет воды 12 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Роганская, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 12 ноября;
ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 13 ноября.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк), ул. Сумская, 2, 4, 5, 6 до 20:00 12 ноября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 до 21:00 11 ноября.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 12 ноября.

Новобаварский район:
пер. Рабкоровский (ч/с) до 20:00 12 ноября.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 20:00 12 ноября.

Основянский район:
Мерефянское шоссе, 17-г до 20:00 12 ноября.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (стояк), ул. Ахсарова, 3, 5, 7 до 20:00 12 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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