Главная Новости ЖКХ Теплые кредиты: город выделил 3 миллиона гривен на компенсацию (ХГС)
11.11.2020  19:23   

Теплые кредиты: город выделил 3 миллиона гривен на компенсацию (ХГС)

3,2 млн грн было выделено из городского бюджета на возмещение жителям Харькова процентов и части основной суммы по кредитам на энергосбережение, начиная с 2017 года.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 11 ноября 2020 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев. По его словам, такая сумма была израсходована с начала действия программы. За это время в ней приняли участие более тысячи харьковчан.
 
Отметим, что в 2017 году была принята городская программа по возмещению жителям города процентной ставки по кредитам на энергосбережение в размере учетной ставки НБУ. В 2019 году программу дополнили новым направлением – возмещение 10% тела кредита для всех граждан и 20% - для многодетных семей.  Действие программы было продлено до 2025 года.
 
Напомним, компенсацию на термомодернизацию жилья харьковчане могут получить в рамках государственной программы по утеплению помещений. При этом государство компенсирует 35% тела кредита. Денежные средства заемщики берут, в основном, на приобретение окон и балконных дверей, материалов и оборудования для теплоизоляции наружных стен, котлов и радиаторов.
Тэги:  теплые кредиты, компенсация, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Экономика и промышленность За неделю банки выдали более 40 млн грн «теплых кредитов» для населения и ОСМД 06.11 Власть Программу «Теплые кредиты» для харьковчан могут продлить до 2025 года: названо условие 12.08 Власть В Харькове за счет «теплых кредитов» утеплили дома 12 ОСМД
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 