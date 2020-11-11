11.11.2020 12:02

ВИДЕО: В поселке Жуковского меняют сети холодного водоснабжения (Харьковводоканал)

Бригады КП «Харьковводоканал» до конца 2020 года переложат около шести километров технически изношенных сетей холодного водоснабжения в Киевском районе.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник участка службы водопроводных сетей Киевского района комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Виталий Чупандин.

«В настоящее время ведем плановую перекладку 150 метров технически изношенного участка сетей холодного водоснабжения диаметром 400 мм по улице Академика Проскуры, 14. Сеть данного трубопровода обеспечивает водой многих харьковчан, как жителей многоквартирных домов, так и частного сектора. При выполнении ремонтных работ дефектные стальные трубы меняем на современные полиэтиленовые, прогнозируемый срок службы эксплуатации которых превышает 50 лет. Завершить работы по данному адресу планируем до 20 ноября», - отметил Виталий Чупандин.

По его словам, с начала года в Киевском районе уже переложили 5,6 км сетей холодного водоснабжения.

Всего до конца года в Харькове запланировано переложить более 25 км водопроводных сетей.