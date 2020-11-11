11.11.2020 10:18

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 10 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Астрономическая, 35, въезд 2-й Вологодский, 22, ул. Донецкая, 1, Салтовское шоссе, 266, пер. Титаренковский, 10, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 4-а, ул. Мефодиевская (Доброхотова), 12, пер. Дагестанский, 18, ул. Новый Быт, 5, б-р Фронтовиков/ул. Солдатская, ул. Клочковская, 25, ул. Новомирная, 23, ул. Чичибабина, 3.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.