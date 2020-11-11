Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 10 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Астрономическая, 35, въезд 2-й Вологодский, 22, ул. Донецкая, 1, Салтовское шоссе, 266, пер. Титаренковский, 10, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 4-а, ул. Мефодиевская (Доброхотова), 12, пер. Дагестанский, 18, ул. Новый Быт, 5, б-р Фронтовиков/ул. Солдатская, ул. Клочковская, 25, ул. Новомирная, 23, ул. Чичибабина, 3.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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