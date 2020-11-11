11.11.2020 09:01

В ХТС рассказали, во сколько включат отопление на ремонтируемых участках (ХТС)

11 ноября ремонтные работы проводятся в трех районах Харькова.



//times.kharkiv.ua

В АО ХТС сообщили, что что в связи с большим объемом работ в Слободском районе до 17:00 11 ноября продолжается ремонт участка ответвления от тепломагистрали ТМ-65 для устранения дефекта по ул. Федоренко, 3 с отключением отопления в шести жилых домах и горячего водоснабжения в одном житлом доме на участке, ограниченном проспектами Л. Ландау, Гагарина.



Также для устранения дефекта в Киевском районе по ул. Я. Мудрого, 18 с 8-00 до 20-00 11 ноября выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-22 с отключением отопления в 89 жилых домах, 1 детском заведении, 1 школе, 1 лечебном учреждении, 38 ведомствах и горячего водоснабжения в 8 жилых домам, 1 детском заведении, 6 ведомствах на участке, ограниченном улицами Чернышевской, Мироносицкой, Сумской, Каразина, Костомаровской, Алчевских.



С 8:00 до 20:00 11 ноября в Московском районе по пр. Московскому, 131А выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-11 с отключением отопления в 18 жилых домах, 1 детском заведении, 1 школе и горячего водоснабжения в 14 жилых домах на участке, ограниченном пр. Московским, ул. Малиновской, Металлиста, пер. Искринским, ул. Сергиевской, Искринской, Сомовской, пер. Ладожским.