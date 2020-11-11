Где в Харькове не будет воды 11 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 11 ноября;
ул. Роганская, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 11 ноября.
Киевский район:
пер. Воробьева, 9/11 (п. №2), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 11 ноября.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 130 (п. №3), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 ноября.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 30 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с) до 20:00 11 ноября.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (стояк), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 ноября;
б-р Фронтовиков (ч/с), ул. Солдатская (ч/с) до 20:00 11 ноября.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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