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11.11.2020  08:43   

Где в Харькове не будет воды 11 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 11 ноября;
ул. Роганская, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 11 ноября.

Киевский район:
пер. Воробьева, 9/11 (п. №2), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 11 ноября.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 130 (п. №3), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 ноября.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 30 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с) до 20:00 11 ноября.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (стояк), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 ноября;
б-р Фронтовиков (ч/с), ул. Солдатская (ч/с) до 20:00 11 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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