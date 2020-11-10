Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 9 ноября было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Тракторостроителей, 92-а, ул. Нахимова, 17, пер. Шаповаловский, 8, пр. Московский, 44, пер. Чередниченковский, 7, пр. Победы, 60-а, пр. Людвига Свободы, 26, ул. Данилевского, 28, ул. 23 Августа, 53-б, пр. Науки (Ленина), 64.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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