10.11.2020 11:28

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 9 ноября было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Тракторостроителей, 92-а, ул. Нахимова, 17, пер. Шаповаловский, 8, пр. Московский, 44, пер. Чередниченковский, 7, пр. Победы, 60-а, пр. Людвига Свободы, 26, ул. Данилевского, 28, ул. 23 Августа, 53-б, пр. Науки (Ленина), 64.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.