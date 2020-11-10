Главная Новости ЖКХ На Новых Домах и Салтовке временно отключат отопление (ХТС)
10.11.2020  10:18   

На Новых Домах и Салтовке временно отключат отопление (ХТС)

Харьковские тепловые сети проводят ремонты на двух участках харьковских тепломагистралей.


// Facebook

Так, а Немышлянском районе 10 ноября с 8:00 до 20:00 для устранения дефекта по ул. Амосова, 1 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-94 с отключением отопления и горячего водоснабжения в 111 жилых домах, 7 детских учреждениях, 6 школах, 5 лечебных учреждениях, ограниченных участком: Салтовское шоссе, ул. Солнечная, ул. Амосова, ул. Краснодарская, ул. Велозаводская, ул. Благодатная.

В Слободском районе 10 ноября с 8:00 до 20:00 для устранения дефекта по ул. Федоренко, 3 выводится в ремонт ответвление от тепломагистрали ТМ-65 с отключением отопления в 6 жилых домах и горячего водоснабжения в одном жилом доме, ограниченных участком: Л. Ландау, пр. Гагарина.

Источник:   ХТС
 Тэги:  ремонт, трубы, хтс, отопительный сезон, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 Дороги и транспорт ВИДЕО: Дорожники продолжают ремонт магистралей Харькова (Горсовет) 09.11 ЖКХ За сутки было устранено 12 повреждений на харьковских водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал) 09.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 9 ноября (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 