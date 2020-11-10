10.11.2020 10:18

На Новых Домах и Салтовке временно отключат отопление (ХТС)

Харьковские тепловые сети проводят ремонты на двух участках харьковских тепломагистралей.



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Так, а Немышлянском районе 10 ноября с 8:00 до 20:00 для устранения дефекта по ул. Амосова, 1 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-94 с отключением отопления и горячего водоснабжения в 111 жилых домах, 7 детских учреждениях, 6 школах, 5 лечебных учреждениях, ограниченных участком: Салтовское шоссе, ул. Солнечная, ул. Амосова, ул. Краснодарская, ул. Велозаводская, ул. Благодатная.



В Слободском районе 10 ноября с 8:00 до 20:00 для устранения дефекта по ул. Федоренко, 3 выводится в ремонт ответвление от тепломагистрали ТМ-65 с отключением отопления в 6 жилых домах и горячего водоснабжения в одном жилом доме, ограниченных участком: Л. Ландау, пр. Гагарина.