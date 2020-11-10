Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)
10.11.2020  08:29   

Где в Харькове не будет воды 10 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Свистуна (Северная), 20 (п. №1, стояк) до 20:00 10 ноября.

Киевский район:
ул. Пушкинская, 54, пер. Воробьева, 9/11 (п. №2), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 10 ноября.

Московский район:
Салтовское шоссе, 145 (п. №11) до 20:00 10 ноября.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 9-а,б, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6, 8 до 20:00 10 ноября.

Слободской район:
ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147, ул. Соича, 1, 2, 4, ул. Кошкина, 2, 4, пр. Московский, 124/3 до 20:00 10 ноября.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №7, стояк), ул. Золочевская, 7 (п. №1) до 20:00 10 ноября.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 28, 30, 32 (п. №1), 34, ул. Клочковская, 23, 27, 29 до 20:00 10 ноября.; пр. Победы, 48, 50-а до 24:00 10 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 09.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 09.11 ЖКХ За сутки было устранено 12 повреждений на харьковских водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 