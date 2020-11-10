Где в Харькове не будет воды 10 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Свистуна (Северная), 20 (п. №1, стояк) до 20:00 10 ноября.
Киевский район:
ул. Пушкинская, 54, пер. Воробьева, 9/11 (п. №2), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 10 ноября.
Московский район:
Салтовское шоссе, 145 (п. №11) до 20:00 10 ноября.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 9-а,б, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6, 8 до 20:00 10 ноября.
Слободской район:
ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147, ул. Соича, 1, 2, 4, ул. Кошкина, 2, 4, пр. Московский, 124/3 до 20:00 10 ноября.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №7, стояк), ул. Золочевская, 7 (п. №1) до 20:00 10 ноября.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 28, 30, 32 (п. №1), 34, ул. Клочковская, 23, 27, 29 до 20:00 10 ноября.; пр. Победы, 48, 50-а до 24:00 10 ноября.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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