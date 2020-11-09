09.11.2020 16:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 6, 7 и 8 ноября было устранено 36 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пос. Затишье (пр-д. Затишнянский, 13), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 22, ул. Леся Сердюка, 18, Салтовское шоссе, 256-а, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 1, пер. Проезжий, 18, ул. Штеровская, 22-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 22/1, ул. Золочевская, 26, ул. Холодногорская/ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская), пр. Науки (Ленина), 80-а, въезд Тринклера, 7, ул. Леся Сердюка, 36, ул. Коперника, 6-а, ул. Светлая, 3-а, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 4, ул. Маршала Рыбалко, 49, ул. Фигнера, 23, пр. Московский, 44, ул. Кузнечная, 30, ул. Сидоренковская, 3, ул. Холодногорская, 99, ул. Афанасьевская, 93, пр. Науки (Ленина), 27, ул. Березовская, 26, ул. Маршала Батицкого, 37, ул. Маршала Рыбалко, 49-д, ул. Антокольского, 7, ул. Новомирная, 16, ул. Карамзина, 5, пер. Маргариновый, 11, ул. Кутаисская (Октябрьская), 131, ул. Лагерная, 71, пр. Людвига Свободы, 24-а, ул. Новомирная, 23, пр. Победы, 67-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.