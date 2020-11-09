Главная Новости ЖКХ За сутки было устранено 12 повреждений на харьковских водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)
09.11.2020  10:43   

За сутки было устранено 12 повреждений на харьковских водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.


://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Березовская, 26, ул. Маршала Батицкого, 37, ул. Маршала Рыбалко, 49-д, ул. Антокольского, 7, ул. Новомирная, 16, ул. Карамзина, 5, пер. Маргариновый, 11, ул. Кутаисская (Октябрьская), 131, ул. Лагерная, 71, пр. Людвига Свободы, 24-а, ул. Новомирная, 23, пр. Победы, 67-а.

 

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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