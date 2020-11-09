За сутки было устранено 12 повреждений на харьковских водопроводных магистралях и вводах (Харьковводоканал)

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Работы были выполнены: ул. Березовская, 26, ул. Маршала Батицкого, 37, ул. Маршала Рыбалко, 49-д, ул. Антокольского, 7, ул. Новомирная, 16, ул. Карамзина, 5, пер. Маргариновый, 11, ул. Кутаисская (Октябрьская), 131, ул. Лагерная, 71, пр. Людвига Свободы, 24-а, ул. Новомирная, 23, пр. Победы, 67-а.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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