Где в Харькове не будет воды 9 ноября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №2, стояк) до 18:00 09.11.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 11-а (п. №1) до 20:00 09.11.20 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Свистуна (Северная), 20 (п. №1, стояк) до 20:00 09.11.20 г.
Киевский район:
ул. Чернышевская, 85 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 09.11.20 г.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №8, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 09.11.20 г.
Холодногорский район:
ул. Залютинская, 2 (стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №7, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 11-а (п. №3, стояк) до 20:00 09.11.20 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 276-б (п. №1), пр. Победы, 75 (п. №4) до 17:00 09.11.20 г.; пр. Победы, 62-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 26-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, спаренный стояк), ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 09.11.20 г.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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