Где в Харькове не будет воды 8 ноября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Даргомыжского (ч/с), ул. Новодаргомыжская (ч/с) до 20:00 08.11.20 г.
А также:
Шевченковский район:
ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 08.11.20 г.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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