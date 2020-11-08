Где в Харькове не будет воды 8 ноября (Харьковводоканал)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 8 ноября День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 9 ноября (РЕДПОСТ) С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.