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08.11.2020  09:45   

Где в Харькове не будет воды 8 ноября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Даргомыжского (ч/с), ул. Новодаргомыжская (ч/с) до 20:00 08.11.20 г.

А также:

Шевченковский район:
ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 08.11.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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