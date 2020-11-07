Где в Харькове не будет воды 7 ноября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. 12 Апреля, 13 (п. №1), ул. Мира, 66 (п. №1, стояк) до 17:00 07.11.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 08.11.20 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 07.11.20 г.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 07.11.20 г.
Холодногорский район:
ул. Залютинская, 2 (стояк) до 20:00 07.11.20 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.11.20 г.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
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