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06.11.2020  14:06   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 5 ноября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пос. Коммунист (ул. Васищевская, 8), ул. Натальи Ужвий, 86, ул. Академика Павлова, 271, ул. Ивана Камышева, 18, б-р Юрьева, 11/7, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, пр. Победы, 76, ул. Академика Богомольца, 5, пр. Славы, 9, пр. Победы, 60-а, ул. Лопанская, 31, пр. Победы, 68-б, пер. Отакара Яроша, 8-а, пр. Победы, 50-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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