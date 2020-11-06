Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 5 ноября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пос. Коммунист (ул. Васищевская, 8), ул. Натальи Ужвий, 86, ул. Академика Павлова, 271, ул. Ивана Камышева, 18, б-р Юрьева, 11/7, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, пр. Победы, 76, ул. Академика Богомольца, 5, пр. Славы, 9, пр. Победы, 60-а, ул. Лопанская, 31, пр. Победы, 68-б, пер. Отакара Яроша, 8-а, пр. Победы, 50-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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