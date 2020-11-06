06.11.2020 09:46

Город продолжает оказывать помощь домам ЖК, ЖСК и ОСМД (ХГС)

В более чем 200 домах ЖСК, ЖК и ОСМД провели ремонтные работы в рамках городской программы.



://city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, в этом году в таких домах было отремонтировано 78 подъездов, более 150 входных групп, около 50 лифтов, в т.ч. в 31 лифте заменили купе-кабины. Кроме того, в 50 домах заменили старые окна на новые, энергосберегающие. Всего в этом году всеми видами работ было охвачено более 200 домов ЖК, ЖСК и ОСМД, и сейчас формируется список работ на 2021 год.



«Формируются заявки от домов ЖСК, ОСМД в рамках нашей программы софинансирования, где не менее 25% - это финансирование дома ЖСК или ОСМД, остальную часть выделяет городской бюджет», - отметил директор департамента.



Напомним, в Харькове действует программа финансовой поддержки домов ЖСК, ЖК и ОСМД. В рамках этой программы из городского бюджета выделяются средства на ремонт подъездов, входных групп, приобретение и установку почтовых ящиков, скамеек, урн для мусора, ограждающих конструкций. Также на условиях софинансирования на придомовых территориях устанавливаются детские игровые и спортивные площадки.