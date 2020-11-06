Где в Харькове не будет воды 6 ноября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Деревянко, 4-а, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 06.11.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 06.11.20 г.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 45 (спаренный стояк) до 17:00 06.11.20 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 181 (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.20 г.
Слободской район:
пр. Московский, 124-а (п. №6) до 17:00 06.11.20 г.; пр. Гагарина, 179 до 20:00 06.11.20 г.
Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (стояк) до 20:00 06.11.20 г.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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