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06.11.2020  08:45   

Где в Харькове не будет воды 6 ноября (Харьковводоканал)

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Деревянко, 4-а, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 45 (спаренный стояк) до 17:00 06.11.20 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 181 (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Слободской район:
пр. Московский, 124-а (п. №6) до 17:00 06.11.20 г.; пр. Гагарина, 179 до 20:00 06.11.20 г.

Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (стояк) до 20:00 06.11.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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