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05.11.2020  11:02   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 4 ноября было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Московский, 300, ул. Роганская, 155, пр. Московский, 153, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 165, пер. Маргариновый, 38, ул. Академика Богомольца, 50, пр. Льва Ландау (50 лет СССР),  32, ул. Артилерийская, 11/2, ул. Малоджанкойская, 10-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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