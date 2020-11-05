05.11.2020 11:02

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 4 ноября было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Московский, 300, ул. Роганская, 155, пр. Московский, 153, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 165, пер. Маргариновый, 38, ул. Академика Богомольца, 50, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 32, ул. Артилерийская, 11/2, ул. Малоджанкойская, 10-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.