Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 4 ноября было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Московский, 300, ул. Роганская, 155, пр. Московский, 153, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 165, пер. Маргариновый, 38, ул. Академика Богомольца, 50, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 32, ул. Артилерийская, 11/2, ул. Малоджанкойская, 10-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Сохраняется теплая погода без существенных осадков. В течение суток ожидается туман, видимость 200 - 500 метров.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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