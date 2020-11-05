05.11.2020 10:30

На ХТЗ часть домов на день отключат от отопления (ХТС)

5 ноября с 8.00 до 20.00 в Индустриальном районе будут ремонтировать участок тепломагистрали ТМ-31.



// hts.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковтеплосети".



Для устранения дефектов будут отключены два участка тепломагистрали:



– по проспекту Александровскому, 103/41 – 105 с отключением отопления в 60 жилых домах, 1 школу, 3 детских учреждениях, ограниченных: ул. Индустриальный, ул. Ф.Крала, ул. 12 Апреля, ул. Таджикский.



– по пр. Ар. Алешина, 19 с отключением отопления в 51 жилых домах, 1 школе, ограниченных пр. Ар. Алешина, пр. Александровский, ул. Косарева, ул. Фр. Воровала, пр. Индустриальный.