На ХТЗ часть домов на день отключат от отопления (ХТС)

5 ноября с 8.00 до 20.00 в Индустриальном районе будут ремонтировать участок тепломагистрали ТМ-31.
Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковтеплосети".
Для устранения дефектов будут отключены два участка тепломагистрали:
– по проспекту Александровскому, 103/41 – 105 с отключением отопления в 60 жилых домах, 1 школу, 3 детских учреждениях, ограниченных: ул. Индустриальный, ул. Ф.Крала, ул. 12 Апреля, ул. Таджикский.
– по пр. Ар. Алешина, 19 с отключением отопления в 51 жилых домах, 1 школе, ограниченных пр. Ар. Алешина, пр. Александровский, ул. Косарева, ул. Фр. Воровала, пр. Индустриальный.
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Сохраняется теплая погода без существенных осадков. В течение суток ожидается туман, видимость 200 - 500 метров.
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