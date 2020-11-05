05.11.2020 08:41

Где в Харькове не будет воды 5 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 9 до 20:00 5 ноября.



Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 5 ноября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №4) до 17:00 5 ноября;

пр. Тракторостроителей, 71-в (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №1, стояк) до 20:00 5 ноября.



Немышлянский район:

ул. Танкопия, 45 (п. №2) до 17:00 5 ноября.



Основянский район:

ул. Достоевского, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 5 ноября.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (стояк) до 20:00 5 ноября.



Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а, пр. Славы, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 5 ноября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 65-б (п. №2), ул. Деревянко, 46 (п. №3) до 17:00 5 ноября;

ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 4-а (п. №5, стояк), пр. Победы, 77 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №5, спаренный стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31 до 20:00 5 ноября.