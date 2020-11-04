04.11.2020 18:48

В городе продолжают устанавливать домовые счетчики воды (Горсовет)

Более 500 домовых приборов учета холодной воды установили специалисты КП «Харьковводоканал» в домах коммунальной формы собственности.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

По его словам, в планах предприятия оборудовать такими счетчиками все многоквартирные дома города. До конца года планируется установить еще 26. В частности, сейчас работы по установке ведутся в доме по пр. Победы, 70.

«Для абонентов, у которых установлены квартирные приборы учета холодной воды, ничего не изменится – они по-прежнему будут оплачивать услугу согласно их показаниям. После вычета из общего объема потребленной в доме воды абонентами с квартирными приборами оставшаяся разница будет распределена согласно количеству прописанных и проживающих между жильцами, у которых этих приборов нет», - пояснил Валерий Харлан.

Напомним, что программа по установке счетчиков холодной воды действует согласно законам Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и «Об энергосбережении».