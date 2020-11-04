Какая сумма коммунальных долгов может стать основанием для выселения разъяснили в Минюсте

Сама по себе неуплата коммунальных услуг НЕ является основанием для выселение.
Предоставитель услуг, которому задолжал потребитель, прежде всего обращается в суд для выдачи судебного приказа или в порядке искового производства.
Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции Украины в Телеграмм-канале ведомства, сообщает «Закон и Бизнес» .
После получения решения суда, предприятие обращается в государственную исполнительную службу или частного исполнителя, которые и начинают принудительное взыскание долга, в том числе путем наложения ареста на имущество.
« Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется », - сообщили в Минюсте.
Отмечается, что в таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.
В то же время, если сумма задолженности должника за жилищно-коммунальные услуги превысила 20 минимальных заработных плат (по состоянию на октябрь 2020 году это 100 000 грн), исполнитель вправе наложить на единственное жилье такого должника арест.
О праве на прекращение услуг, то законодательством Украины не предусмотрена возможность прекращать поставки тепла и холодной воды и водоотведения населению за долги. В случае наличия у потребителя задолженности предоставитель этих услуг может обращаться для взыскания в суд. Зато поставщики газа и электроэнергии имеют право на прекращение предоставления услуг.
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