Какая сумма коммунальных долгов может стать основанием для выселения разъяснили в Минюсте

Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции Украины в Телеграмм-канале ведомства, сообщает «Закон и Бизнес» .

После получения решения суда, предприятие обращается в государственную исполнительную службу или частного исполнителя, которые и начинают принудительное взыскание долга, в том числе путем наложения ареста на имущество.

« Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется », - сообщили в Минюсте.

Отмечается, что в таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.