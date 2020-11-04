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04.11.2020  10:20   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 3 ноября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Физкультурная, 63-64, ул. Пушкинская, 35, ул. Валентиновская (Блюхера), 50, ул. Истоминская, 35, пер. 1-й Истоминский, 32-а, ул. Амосова, 25, ул. Шульженко, 42, пр. Гагарина, 254, ул. Руставели, 16/18, пер. Стрелецкий, 30, Белгородское шоссе, 1, ул. Новопрудная, 4, ул. Ромена Роллана, 13, ул. Данилевского, 28, пр. Науки (Ленина), 57.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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