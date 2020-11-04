Где в Харькове не будет воды 3 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
2-я ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 04.11.20 г.
Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а до 20:00 05.11.20 г.
Шевченковский район:
ул. Есенина, 7, ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 04.11.20 г.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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