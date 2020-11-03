Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 2 ноября было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мира, 82, ул. Кольцевая, 17, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-д, ул. Краснодарская, 214, ул. Архангельская, 32, ул. Штеровская, 22-а, ул. Лагерная, 134, пер. Дербентский, 38, ул. Клочковская, 228.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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