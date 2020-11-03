03.11.2020 10:27

ВИДЕО: В Немышлянском районе заменили около двух километров сетей холодного водоснабжения (Харьковводоканал)

С начала года бригады КП «Харьковводоканал» заменили около двух километров изношенных сетей холодного водоснабжения в Немышлянском районе.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Немышлянского района комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Павел Гладков.

«В настоящее время работы ведутся по проезду Стадионному, 23, замене подлежит напорный трубопровод диаметром 110 мм. Перекладываем часть технически изношенных сетей. Работы проводим методом санации, он наиболее эффективный и минимизирует нарушение городской инфраструктуры. Меняем старые стальные трубы, которые прослужили более 50 лет, на сверхпрочные полиэтиленовые. После перекладки аварийного участка трубопровода приступим к благоустройству территории места разрытия. Работы проводятся с применением современной специализированной техники»,- отметил Павел Гладков.

По его словам, после выполнения работ будут проведены гидравлические испытания, промывка и санитарная обработка водовода, что значительно улучшит качество воды, подаваемой в квартиры жителей.

Отметим, всего в 2020 году КП «Харьковводоканал» планирует переложить более 25 км сетей холодного водоснабжения.