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03.11.2020  09:16   

Где в Харькове не будет воды 3 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 03.11.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 58 (п. №2, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк) до 20:00 03.11.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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