Где в Харькове не будет воды 3 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 03.11.20 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 58 (п. №2, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк) до 20:00 03.11.20 г.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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